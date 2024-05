Novidades no PlayPlus |Do R7

Mutilados da Guerra Urbana é tema do segundo episódio da nova temporada do Repórter Record Investigação Produção revela histórias de vida e superação de pessoas marcadas para sempre pela violência no Brasil

Luiz Fara Monteiro comanda mais um episódio da nova temporada do Repórter Record Investigação (Divulgação/RECORD)

O novo episódio da temporada 2024 do Repórter Record Investigação já está disponível no PlayPlus, o streaming da RECORD. Dessa vez, o tema abordado na premiada produção são os Mutilados da Guerra Urbana, pessoas que perderam pernas ou braços, devido à violência que assola várias regiões do país.

Aqui no Brasil, as sequelas deixadas na população por atos de violência são, rigorosamente, as mesmas que ocorrem em países onde existem confrontos militares armados, as chamadas guerras declaradas.

Neste segundo episódio do Repórter Record Investigação, os jornalistas Marcus Reis, Marcelo Valadares e Renato Dilago mostram como sobrevivem as pessoas que ficaram marcadas para sempre pela violência urbana.

Sandro Araújo trabalhava como agente funerário em Araçatuba, interior de São Paulo, quando foi feito refém por assaltantes de banco que levaram pânico à cidade em 2021. Durante uma das maiores ações criminosas no Brasil nos últimos anos, ele passou horas sob a mira de fuzis e foi usado como escudo humano na fuga dos bandidos. Levou três tiros, um deles no braço, que precisou ser amputado. “Saí inteiro e voltei em pedaços. Hoje, qualquer barulho me faz acordar à noite. Nunca vou esquecer o que aconteceu”, conta Sandro, emocionado.

Nos últimos 16 anos, o número de amputados por uso de arma de fogo ou explosivos aqui no país é semelhante àquele registrado pelo exército dos Estados Unidos durante as guerras do Iraque e Afeganistão, entre 2001 e 2017. A maior parte das vítimas mutiladas no Brasil está no estado do Pará. Foram 183 entre 2008 e 2023.

O mototaxista Rodrigo Azevedo faz parte dessa estatística. Ele reagiu a um assalto nas ruas de Belém e foi atingido duas vezes na perna. “Quando acordei no hospital e não vi minha perna, não aceitei. Queria me matar”, conta o jovem, de 25 anos.

Essas e outras histórias de superação e resiliência estão no segundo episódio da nova temporada do Repórter Record Investigação, apresentado por Luiz Fara Monteiro, já disponível no PlayPlus , onde também podem ser acessados os episódios das temporadas passadas da série.

