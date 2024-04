Viajante misterioso e pandas decorativos intrigam agentes no episódio do Patrulha das Fronteiras desta quarta (20) Em entrevista a Reinaldo Gottino, auditor fiscal da Receita Federal explica como é feito o pente fino nas fronteiras

Patrulhas das Fronteiras traz histórias inéditas nesta quarta-feira (20)

No Patrulha das Fronteiras desta quarta-feira (20), no ar a partir das 22h45 na tela da RECORD, o público acompanha novas e inusitadas histórias que os agentes das equipes de controle de alfândega e do departamento de biossegurança investigam diariamente em portos e aeroportos pelo mundo.

No primeiro caso do episódio, um viajante é encaminhado para a fiscalização do aeroporto. Visivelmente alterado, ele assume ser usuário de drogas. As histórias desencontradas, que parecem mentiras, deixam a oficial ainda mais curiosa, e a bagagem dele passa por uma criteriosa revista.

Em outra história, uma caixa com pandas decorativos estranhos chega no aeroporto. No raio-x, as peças levantam suspeitas e são levadas direto para uma checagem mais minuciosa.

Um viajante chinês tira a fiscal da alfândega do sério ao transportar diversos pacotes de cigarros, e o pior: não é a primeira vez que ele faz isso! Será que ele vai se dar mal?

Durante um flagrante, criminosos declaram uma remessa de fios de cobre, mas eles não contavam com a experiência do agente da alfândega e sua visão muito além do raio-x.

Ainda no programa, o apresentador Reinaldo Gottino entrevista o Dr. André Luíz Martins, auditor fiscal da Receita Federal do Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos, que vai explicar como é realizado o pente fino nas fronteiras.

Patrulha das Fronteiras mostra a incansável rotina de trabalho das equipes de controle de alfândega e do departamento de biossegurança de portos e aeroportos pelo mundo, que não medem esforços para garantir a segurança de todos que passam pelas fronteiras de um país, que estão constantemente sob ameaça. O telespectador acompanha os bastidores da atuação desses agentes no combate aos mais diversos tipos de crimes que acontecem nas divisas de qualquer parte do planeta.

O programa vai ao ar nas noites de quarta-feira, a partir das 22h45, com apresentação de Reinado Gottino na tela da RECORD.