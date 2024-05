PlayPlus estreia a série Biografias Urbanas nesta quinta-feira (17)

Novidades no PlayPlus |Do R7

Série Biografias Urbanas estreia no PlayPlus nesta quinta (17)

Duas das mais importantes cidades de Pernambuco, Olinda e Recife, são famosas pela riqueza de sua história e por suas belezas naturais. Uma combinação vibrante que atrai turistas de todos as partes e que poderá ser explorada pelos assinantes do PlayPlus a partir da série Biografias Urbanas, que estreia na plataforma nesta quinta (17).

Dividida em seis episódios, a produção explora aspectos marcantes da região: Sabores, Pontes e Águas, Acervos e Museus, Festas e Expansão Urbana.

A produção é conduzida por um personagem fictício, o taxista Carmo, interpretado pelo ator e apresentador Edmilson Barros. O motorista apresenta pontos turísticos ao mesmo tempo que apresenta diferentes aspectos da história e da cultura local.

Além dos passeios por locais que são referência da região, a serie traz entrevistas com personalidades que fazem parte da cena de Olinda e Recife. E ainda conversa com especialistas, como historiadores e urbanistas, que explicam alguns dos temas abordados pela série, como a paixão pelos doces, como surgiram as famosas pontes que marcam a paisagem da cidade, conhecida também como a Veneza Brasileira; e curiosidades de um Carnaval marcado pelo frevo e blocos de rua, como o Galo da Madrugada.

A série Biografias Urbanas é uma coprodução da Verso e Verso e Têm Dendê Produções.

Os roteiros são de Gustavo Erick e Marcia Moreira.

Direção de Pola Ribeiro e Tuca Siqueira.

Duração de cada episódio: 25 minutos.