PlayPlus estreia documentário emocionante sobre mulheres em situação de rua em São Paulo

Novidades no PlayPlus |Do R7

Alto contraste

A+

A-

Documentário estreia nesta sexta-feira (16) Documentário estreia nesta sexta-feira (16)

O PlayPlus.com, serviço de streaming da Record TV, estreia nesta sexta-feira (16) o documentário "Se Essa Rua Fosse Minha", produção original que retrata o drama de sete mulheres em situação de rua, com idades entre 27 e 60 anos.

Aline, Ana Flávia, Ana Paula, Daniela, Débora, Luzimar e Solange são as personagens desse conteúdo impactante e fazem parte das mais de cinco mil mulheres, moradoras da capital, que dividem as mesmas condições e desafios, com relatos comoventes em meio ao caos da maior cidade do Brasil, como violência sexual, maternidade, preconceito, falta de acesso às condições básicas de higiene e saúde, entre outros dilemas.

As histórias emocionantes mostram Aline, mãe de um bebê de pouco mais de dois meses, que vende balas com o marido pelas ruas para sustentar seu filho. Enquanto isso, Ana Flávia junta moedas quando vai à lavanderia pública da Praça da Sé e lava roupas de outros moradores em situação de rua.

Após não conseguir pagar o aluguel durante a pandemia, Ana Paula foi morar em uma praça com três filhas menores de idade e luta, todos os dias, para garantir que as meninas não sofram com a fome e o frio. Já Daniela, agredida diversas vezes pelo ex-marido, fugiu de casa e encontrou na Cracolândia um companheiro que a trata com afeto e respeito.

Publicidade

Débora, grávida de cinco meses, sonha em ter uma casa para cuidar do bebê e não perdê-lo para o Conselho Tutelar. Luzimar, que está desempregada há meses, vive com o companheiro na calçada do imponente Theatro Municipal, bem longe da família, que está no Nordeste.

Já Solange, aos 60 anos, trocou o convívio com parentes que moram nos estados de Minas Gerais e Rio de Janeiro por 16 cachorros como companhia diária à beira da Avenida Paulista, cartão postal de São Paulo.

Publicidade

"Se Essa Rua Fosse Minha" estará disponível a partir desta sexta-feira (16), e os assinantes do PlayPlus.com poderão assistir ao documentário por meio de smartphones, com o aplicativo gratuito encontrado nas lojas da App Store (iOS) e Google Play (Android), em diversos modelos de SmarTVs, e também pelo site.

Sobre o PlayPlus

PlayPlus.com é o serviço de streaming multiplataforma da Record TV, com conteúdos originais e exclusivos, com transmissão ao vivo e simultânea da emissora, e acesso a toda programação dos canais Record, como novelas, jornalismo, reality shows e diversos produtos inéditos, como podcasts, rádios ao vivo e coberturas especiais.