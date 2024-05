Novidades no PlayPlus |Do R7

PlayPlus lança série original O Mundo Fora do Meu e mostra expedição à Antártida A produção conta com três episódios e retrata os bastidores de uma viagem de 14 dias

A plataforma de streaming PlayPlus acaba de disponibilizar para seus assinantes a série original O Mundo Fora do Meu, com uma incrível expedição à Antártida, um dos locais mais remotos e intocáveis do planeta.

Uma equipe especial formada pelo repórter Marcus Reis, Leonardo Medeiros (repórter cinematográfico), Gilson Fredy (diretor de externa) e Marcelo Magalhães (editor executivo) embarcou em uma grande aventura rumo ao continente gelado.

No total, foram 14 dias de viagem, dos quais 11 deles o grupo esteve a bordo de um navio. A trupe encarou momentos complicados, enfrentando o mar revolto por um longo período até, finalmente, avistar as geleiras da Antártida e todos os mistérios que cercam aquela região.

Apesar dos perrengues sofridos durante a viagem, a coragem que surgiu em cada integrante da equipe diante das adversidades fez a diferença para acessar a região das geleiras. Foi preciso atravessar o Drake, um dos trechos marítimos mais perigosos do mundo, onde as ondas podem chegar a 10 metros de altura e os ventos a 100 quilômetros por hora.

Marcus Reis classifica esse trabalho para a série do PlayPlus como uma das experiências mais marcantes de sua carreira. “Nunca imaginei que um dia pisaria na Antártida. É daqueles lugares remotos do mundo que nem sonhamos em chegar. Foi, sem dúvida, um dos maiores desafios dessa vida de repórter”.

O Mundo Fora do Meu conta com três episódios. O primeiro mostra o embarque e a trajetória da equipe para a Antártida. No segundo, o grupo chega à região dos icebergs, onde registra encontros emocionantes com pinguins, focas e baleias jubarte, além de sentirem a temperatura congelante do extremo sul do planeta. No último episódio são exibidos os relatos de alguns corajosos que vivem no continente há algum tempo.

Com essa produção, o PlayPlus pretende que seus assinantes tenham uma experiência transformadora e percebam o que existe muito além do mundo ao qual estamos acostumados.