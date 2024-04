PlayPlus estreia oitava temporada de O Rio Que A Gente Gosta

PlayPlus |Do R7

O casal mostra o há de melhor em uma das cidades mais procuradas do Brasil O casal mostra o há de melhor em uma das cidades mais procuradas do Brasil (Divulgação/RECORD)

O quadro O Rio Que A Gente Gosta, exibido semanalmente no Balanço Geral RJ, está disponível no PlayPlus. Os quatro primeiros episódios da oitava temporada da produção acabam de chegar ao serviço de streaming da RECORD.

Para marcar a temporada das férias de verão, Aline Peixoto e Álvaro Neto dão dicas de passeios para quem está curtindo a Cidade Maravilhosa e quer uma opção além das badaladas praias cariocas.

Dessa vez o casal, já acostumado a dar dicas das mais variadas sobre o Rio de Janeiro, visita uma exposição interativa que tenta desvendar os mistérios do universo. Ao final desse passeio, Aline e Álvaro degustam um menu japonês em um restaurante.

Em outro episódio da série, os dois vão até a charmosa marina da Glória, onde mostram como é feito, e quanto custa, o passeio de catamarã pela baía de Guanabara. Para os mais aventureiros, Álvaro faz um voo de para sail, uma espécie de paraquedas amarrado a uma lancha e puxado por uma corda.

Outras opções exibidas pela dupla nesta temporada, são a exposição Blowup Brasil, que reúne mais de 500 obras de artes infláveis, e o maior parque de cama elástica do Rio, o Big Jump USA.

E Aline e Álvaro também desembarcam na cidade de Miguel Pereira (120 km do Rio), para conhecer a Terra dos Dinos, o maior parque de dinossauros do mundo, com mais de 40 modelos dos animais pré-históricos e em tamanho real.

As outras sete temporadas de O Rio Que A Gente Gosta também estão disponíveis para os assinantes do PlayPlus, com dicas culturais, gastronômicas, pontos turísticos, viagens por aconchegantes municípios cariocas, e muitas curiosidades sobre a Cidade Maravilhosa.

Sobre o PlayPlus

PlayPlus é o serviço de streaming multiplataforma da RECORD, com conteúdos originais e exclusivos, transmissão ao vivo e simultânea da emissora, e acesso a toda programação dos canais RECORD, como novelas, jornalismo, reality shows, e diversos produtos inéditos: podcasts, rádios ao vivo e coberturas especiais. Para smartphones, o PlayPlus está disponível nas lojas de aplicativos da App Store (iOS) e Google Play (Android), para diversos modelos e marcas de SmarTVs, e também pelo site. Agora, além das formas de pagamento convencionais, a assinatura dos serviços plataforma pode ser feita, também, através do Pix.