Podcast Arquivo Vivo: Advogado detalha o caso da menina Grazielly, atropelada por moto aquática em 2012 | Ep. 118

Renato Lombardi e Percival de Souza recebem o advogado criminalista José Beraldo, que atuou no caso da menina Grazielly, a garota de 3 anos que morreu após ser atropelada por uma moto aquática, no Guaratuba, litoral de SP, em 2012. Grazielly brincava com a mãe na beira da praia quando um adolescente, que pilotava a moto em alta velocidade a atropelou.