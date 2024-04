Presidente da RECORD visita Instituto dos Magistrados do Brasil

Alto contraste

O encontro aconteceu na sede do Instituto, no centro do Rio de Janeiro (Divulgação IMB)

Nesta semana, o presidente da RECORD, Luiz Cláudio Costa, reuniu-se com representantes do Instituto dos Magistrados do Brasil-IMB.

Com sede no Rio de Janeiro, o Instituto promove simpósios, cursos, conferências, debates, estudos e pesquisas sobre assuntos jurídicos, sociológicos ou de interesse geral para a magistratura.

Durante o encontro, foram apresentados os trabalhos sociais e culturais desenvolvidos pelas instituições, visando manter parceria.

O Des. Peterson Barroso Simão, presidente do IMB, recebeu Costa acompanhado dos desembargadores de Fábio Dutra (Presidente do Conselho Editorial), Rogério de Oliveira Souza (Diretor de Cursos e Conclaves) e William Douglas (Presidente do Grupo de Estudos sobre Igualdade Racial); e ainda, dos desembargadores Associados do IMB, Carlos Santos de Oliveira e Vítor Marcelo Aranha Rodrigues.

Na visita institucional também estiveram presentes Sérgio Maciel (Diretor de Relações Institucionais da Record Rio), Bispo Vitor Paulo (Diretor de Relações Institucionais da IURD), Dr. Marcio Vieira (Advogado da IURD) e Thiago Padovani (Assessor de Marketing da Record Rio).

Sobre o Grupo RECORD

Com sete décadas de história, a RECORD é a emissora mais antiga em atividade no país. Seu alcance ultrapassa as fronteiras brasileiras e chega a mais de 150 países a partir da atuação da RECORD Internacional. A partir de 2007, o grupo foi ampliado, com a criação de novas empresas: a RECORD NEWS, canal de notícias com maior número de telespectadores do País; e o R7.com, um dos principais portais de conteúdo do Brasil, lançado em 2009.