Presidente da Record visita Tribunal de Justiça Militar do Estado de São Paulo O encontro aconteceu na presidência da Corte, nesta segunda-feira (25)

Bispo Vitor Paulo, Desembargador Enio Luiz Rossetto e o presidente da RECORD Luiz Cláudio Costa Bispo Vitor Paulo, Desembargador Enio Luiz Rossetto e o presidente da RECORD Luiz Cláudio Costa (Karina Lajusticia)

O presidente da RECORD, Luiz Cláudio Costa visitou, nesta segunda-feira (25), o Tribunal de Justiça Militar do Estado de São Paulo.

Costa foi recebido pelo presidente da Corte, desembargador militar Enio Luiz Rossetto.

O objetivo da visita de cortesia foi cumprimentar Rossetto por ocasião da sua posse no último 23 de fevereiro e reforçar a comunicação entre as instituições, deixando a emissora à disposição do TJMSP para divulgação de assuntos de interesse da população.

Presidente do Tribunal de Justiça Militar do Estado de São Paulo desde janeiro, Enio Rossetto foi eleito por aclamação em novembro do ano passado.

Participaram ainda do encontro, o jornalista assessor de comunicação do TJMSP, Ricardo Nonato, o diretor institucional da IURD, bispo Vitor Paulo, e a gerente de Relações Institucionais da RECORD, Karina Lajusticia.