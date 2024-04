Quando Chama o Coração |Do R7

Atriz de Quando Chama o Coração compartilha clique no set de gravações A postagem chamou atenção dos internautas e até a protagonista da série brincou nos comentários; confira

A atriz conquista o público dentro e fora das telas (Reprodução/Instagram)

Em mais uma espiadinha nos bastidores da próxima temporada de Quando Chama o Coração, Pascale Hutton compartilhou um clique da sua personagem, Rosemary Coulter, no set das gravações do interior canadense.

Na legenda, a atriz aproveitou para interagir com os internautas e aumentar ainda mais as expectativas do público. “Bem-vindos de volta a Hope Valley”, escreveu, agitando a web.

Os seguidores deixaram uma chuva de elogios nos comentários. “Minha série favorita”, admitiu uma fã. Outra disparou: “Mal posso esperar”. Teve, ainda, quem garantiu: “Estamos prontos”.

A beleza da canadense também não passou despercebida e muitos internautas fizeram questão de enaltecê-la.

A protagonista da série também se fez presente na postagem. Amigas dentro e fora do set, Erin Krakow (Elizabeth Thatcher) não economizou na dose de humor. “Você é tão bonita que chega a ser um pouco rude”, brincou.

