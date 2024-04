Protagonista de Quando Chama o Coração é cobrada por fãs brasileiros nas redes sociais

Alto contraste

Brasileiros agitam a web com comentários em postagem de Erin Krakow Brasileiros agitam a web com comentários em postagem de Erin Krakow (Reprodução/Instagram)

Os brasileiros chamam atenção por onde passam! A protagonista da série Quando Chama o Coração, Erin Krakow, que vive Elizabeth Thatcher, postou um vídeo em seu perfil oficial sorrindo, mas não foi sua beleza que chamou atenção.

Quem se destacou foram os fãs brasileiros da trama, que agitaram a web e comentaram diversas vezes, questionando qual seria o futuro da protagonista. Os fãs do casal Elizabeth e Lucas não deixaram de dar suas opiniões.

"Quando será seu casamento com Lucas?", questionou uma telespectadora. "Você não pode terminar com o Lucas", afirmou outra. "Quero deixar minha indignação sobre Elizabeth terminar com Lucas, agora só falta ficar com Nathan", enfatizou um internauta.

Porém, a verdade é que todos estão sentindo falta dos personagens na tela da RECORD e ansiosos para dar continuidade na trama envolvente. "Estamos com saudades, ficou um vazio", lamentou uma fã.

Confira os comentários da postagem:

Bateu saudades de Quando Chama o Coração? Confira outros conteúdos sobre a série no site oficial.