Os irmãos David e Benji somam juntos mais de 600 quilos e pediram a ajuda do Dr. Now para mudarem de vida. Uma vida cheia de traumas e decepções fez com que os dois irmãos engordassem cada vez mais. Eles contaram para o doutor suas rotinas e receberam orientações para a o programa de emagrecimento.