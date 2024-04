Lisa pede ajuda do Dr. Nowzaradan para perder peso Ela ultrapassou os 300 quilos e não consegue mais sair da cama

Lisa ficou sem conseguir sair da cama após ultrapassar os 300 quilos depois de um passado de perdas, culpa e descontrole com a comida. A filha decidiu buscar a ajuda do Dr. Now para que a mãe faça uma cirurgia bariátrica e volte a ter qualidade de vida.