Renee pede ajuda ao Dr. Now para superar peso que ganhou fugindo da infância sofrida A hoje mãe de seis filhos viveu uma vida difícil, e via na comida o conforto que não teve quando jovem

Renee foi vítima de abusos quando criança, e viveu uma vida sem o amor da própria mãe. Por isso, ela acabou vendo na comida a melhor amiga que nunca teve. Hoje já com seis filhos, Renee não consegue fazer nada pela casa sem a ajuda deles. Agora, ela quer mudar de vida e encontrar uma nova maneira de sobreviver, e para isso pediu a ajuda do Dr. Now.