Record TV |Do R7

R7 e PlayPlus transmitem jogos da Série A2 do Paulistão neste sábado (17) Os duelos entre XV de Piracicaba x AA Portuguesa e Ferroviária x Linense terão exibições gratuitas

Alto contraste

A+

A-

XV de Piracicaba x AA Portuguesa é um dos jogos transmitidos pela RECORD na tarde deste sábado (17) XV de Piracicaba x AA Portuguesa é um dos jogos transmitidos pela RECORD na tarde deste sábado (17) (Reprodução/RECORD - 17.02.2024)

Amante de esporte apaixonado por futebol já está sabendo que Paulistão é na RECORD, mas não é apenas a Série A1 do estadual não, hein? Neste sábado (17), os confrontos entre XV de Piracicaba x AA Portuguesa e Ferroviária x Linense serão transmitidos de graça pelo R7.com e PlayPlus, serviço de streaming com o conteúdo da emissora.

Em uma disputa acirrada por posição na tabela, o XV de Piracicaba recebe a Portuguesa Santista, às 17h, no estádio Barão da Serra Negra, em Piracicaba. Se vencer o jogo, os donos da casa, que estão na 10ª posição, podem ir a 13 pontos e encostar em quatro concorrentes diretos.

Enquanto a equipe visitante, que está em 8º, com 12 pontos, disputa um espaço no topo da tabela.

Ferroviária x Linense também tem transmissão da RECORD Ferroviária x Linense também tem transmissão da RECORD (Reprodução/RECORD - 17.02.2024)

Em 5º lugar, com 14 pontos, está a Ferrinha, que recebe o Linense na Arena Fonte Luminosa, às 17h. A equipe conta com a apoio da torcida para vencer a partida e cavar uma vaga na terceira posição da competição.

O Linense está em 9º e soma 10 pontos, podendo ser uma pedra no sapato do XV de Piracicaba e Portuguesa Santista, caso leve a melhor no duelo contra a Ferroviária.