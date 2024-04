Balanço Geral nos Bairros leva diversão e prêmios à Aparecida de Goiânia 157ª edição do projeto reuniu milhares de pessoas em um sábado repleto de serviços e entretenimento

A RECORD Goiás promoveu no último sábado (20/04), o quinto Balanço Geral nos Bairros de 2024 e 157ª edição do maior projeto de responsabilidade social da emissora. O evento aconteceu em Aparecida de Goiânia, no Jardim Tiradentes, um dos bairros mais populosos da cidade.

O Balanço Geral nos Bairros é realizado há 14 anos pela emissora e tem como principal objetivo atender a população em suas várias necessidades. Com um público estimado em mais de 5.000 pessoas, o espeço ao lado do Ginásio de Esportes foi palco de muita alegria, prestação de serviços, energia e entretenimento.

Desde bem cedo, o público pode aproveitar os diversos serviços oferecidos pelos parceiros, incluindo a prefeitura municipal.

A equipe da RECORD Goiás, como sempre, fez a festa e animou o programa que já é sucesso pela participação popular. Não faltaram entretenimento, muita música, distribuição de brindes e animação. Parceiros do evento fizeram o tão esperado sorteios de grandes prêmios: um ano de supermercado grátis, um caminhão de material para construção ou reforma, um enxoval pra casa toda e um caminhão lotado de móveis e eletrodomésticos.

E a quinta edição do ano, a 158 já tem data marcada: dia 16 de maio, no pátio da Assembleia Legislativa do Estado de Goiás.