Mães colaboradoras da RECORD Goiás são homenageadas, antecipando o dia dedicado à elas

Alto contraste

A+

A-

Divulgação RECORD Goiás

Reconhecer e honrar as mães colaboradoras com vasinhos de plantas e vouchers de uma empresa de cosméticos, mostra um cuidado genuíno pelo bem-estar delas tanto no trabalho quanto em suas vidas pessoais e um cuidado especial na semana em que se comemora o Dia das Mães.

Essa foi a maneira que a emissora encontrou de celebrar essas mulheres e a contribuição que fazem para a RECORD Goiás. As mães, é claro, ficaram felizes com a surpresa que veio acompanhada de um cartão com uma mensagem inspiradora: “Você é exemplo de dedicação, amor e força. Que esse dia seja repleto de reconhecimento e alegrias, pois você merece todas as homenagens por ser uma mãe extraordinária e uma profissional excepcional.” Que todas as mães sintam-se homenageadas através desse gesto de carinho com as colaboradoras da RECORD Goiás.

Publicidade 1 / 4 google-news

facebook

twitter

whatsapp

linkedin

share