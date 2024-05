Projeto Arena RECORD no Araguaia 2024 é apresentado ao governo de Goiás Esse é o terceiro ano em que a emissora marca presença no rio considerado “a praia dos goianos”

A RECORD Goiás apresentou na noite de terça-feira, 21/05, ao governador de Goiás e demais autoridades, a edição 2024 do projeto Arena Record no Araguaia, que tem como objetivos impulsionar o desenvolvimento sustentável, a preservação ambiental e o turismo na região do rio mais amado pelos goianos. A iniciativa é uma parceria entre a emissora e diversas entidades públicas e privadas, focada em promover o crescimento econômico da região de forma equilibrada e ambientalmente responsável.

O projeto RECORD no Araguaia 2024 representa um esforço conjunto para transformar a região em um modelo de desenvolvimento sustentável, conciliando crescimento econômico com preservação ambiental e melhoria da qualidade de vida para as futuras gerações.

Oficialmente, a temporada de férias no Rio Araguaia, considerado a “praia dos goianos” só começa no mês de julho com expectativa de receber cerca de 1 milhão de visitantes, mas a RECORD Goiás se antecipa pra mostrar as belezas desse ecossistema e já envia equipes de reportagem para a região.

São profissionais que mergulham nas belezas e encantos do Rio, mostraram a rotina do ribeirinhos e como estão os preparos para essa época tão esperada.

Na apresentação ao governo de Goiás, na sede da RECORD Goiás, o governador Ronaldo Caiado parabenizou a emissora por, em mais um ano, se fazer presente de forma responsável dentro desse ecossistema e colocou-se à disposição para atuar em parceria com a TV.

