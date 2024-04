RECORD Goiás é premiada em categorias do Prêmio Domingos Fraga de Jornalismo O destaca o trabalho dos profissionais de praças e emissoras afiliadas em produção de conteúdo multiplataforma

A RECORD Goiás recebeu uma premiação nacional da RECORD. O Prêmio Domingos Fraga de Jornalismo que destaca o trabalho dos profissionais de todas as praças e emissoras afiliadas em produção de conteúdo multiplataforma.

Divulgação RECORD Goiás

Oloares Ferreira, repórter e Wanda Oliveira, produtora, levaram Menção Honrosa no Prêmio

Divulgação RECORD Goiás

A reportagem “Violência no Futebol”, que traz a história de uma mãe que luta por justiça da mãe depois de perder um filho de três anos por causa de criminosos travestidos de torcedores ganhou na categoria Praças. A matéria é de Paulo Henrique Santos, com produção de Kayque Juliano e imagens de Jota Júnior, e fez parte de uma série sobre briga de torcidas no Jornal da RECORD.

E a reportagem sobre um racha na avenida t-9, levou menção honrosa. Nossa equipe conversou, com exclusividade, com os motoristas que teriam provocado a morte de dois jovens. A reportagem foi feita por Oloares Ferreira, produzida por Wanda oliveira e editada por Patrícia Triers e Fausto Neto. As imagens foram de André Almeida. Parabéns às equipes pelo reconhecimento.

Confira a matéria abaixo: