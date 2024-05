TV Antena 10 participa de um dos maiores eventos do setor agropecuário do Piauí 3ª edição da Bom Jesus Agroshow ocorreu na semana passada e reuniu grandes empresários do agro

Alto contraste

A+

A-

Divulgação TV Antena 10

Com o objetivo de expandir a marca para todo o Piauí, a TV Antena 10, afiliada à RECORD, esteve acompanhando a 3ª edição da Bom Jesus Agroshow, uma das feiras mais importantes do setor agropecuário do Piauí.

O evento, que reuniu empresários de várias partes do país, ocorreu na semana passada no município de Bom Jesus e contou com diversas atividades. A Bom Jesus Agroshow reuniu uma programação diversificada que incluiu palestras, exposições e apresentações culturais, tornando assim um evento essencial para o fortalecimento do agronegócio piauiense em uma das regiões que mais cresce no estado.

Nos dias do evento, a equipe da TV Antena 10 realizou reportagens especiais que serão exibidas nos programas locais da emissora, como Bancada Piauí e Conversa Franca. Durante os três dias de evento, os visitantes tiveram a oportunidade de participar de palestras, workshops e demonstrações práticas que abordaram temas relevantes para o setor.

O evento se consolidou como uma vitrine essencial para o agronegócio, reunindo produtores, fornecedores e empresas de diversos setores.

Publicidade 1 / 3 google-news

facebook

twitter

whatsapp

share