TV Cidade Fortaleza estreia programa “Entre Papos & Sabores”

Divulgação TV Cidade Fortaleza

A TV Cidade Fortaleza, emissora RECORD no Ceará, estreia o programa Entre Papos & Sabores no dia 18 de maio. Comandada pelo chef Edil Costa, a atração será exibida aos sábados, a partir das 13h30. Com uma proposta inovadora que reúne conversas descontraídas com habilidades gastronômicas, a novidade irá cativar e inspirar os apaixonados por culinária.

Convidados especiais irão compartilhar seus conhecimentos e suas experiências na cozinha, dando dicas e sugestões para a preparação de pratos que poderão ser usufruídos por toda a família.

Dinâmico e irreverente, Edil Costa tem ampla trajetória no segmento gastronômico. Professor e colunista, é curador, graduado, pós-graduado e mestrando em Gastronomia, sendo referência em reunir as delícias das cozinhas europeias com as cozinhas regionais, especialmente a cearense.

Com estreia confirmada no sábado, dia 18 de maio, às 13h30, o Entre Papos & Sabores é mais um produto da TV Cidade Fortaleza, emissora que integra o Grupo Cidade de Comunicação, formado ainda pelo portal GCMAIS, pelo site “Bora Viajar?!” e pelas rádios Atlântico Sul FM, Cidade FM, 89 FM, Jovem Pan Fortaleza, Vintage FM, Cidade AM 860 e Jovem Pan News Fortaleza.