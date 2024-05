TV Cidade Fortaleza exibe especial “São João do Nordeste é na RECORD” Com o compromisso de enaltecer e valorizar a cultura e as tradições brasileiras, a RECORD vai transmitir, pelo segundo ano consecutivo, um dos maiores eventos regionais do Brasil

Divulgação TV Cidade Fortaleza

A TV Cidade Fortaleza, emissora RECORD no Ceará, exibe, a partir de 2 de junho de 2024, o especial São João do Nordeste, às 10 horas. Com o compromisso de enaltecer e valorizar a cultura e as tradições brasileiras, a RECORD vai transmitir, pelo segundo ano consecutivo, um dos maiores eventos regionais do Brasil.

O São João do Nordeste, rico em gastronomia, música e costumes, será mostrado em diversos conteúdos através das dez afiliadas da emissora na região, culminando em uma grande transmissão especial direto dos maiores festejos.

Uma das maiores expressões culturais do nosso País chegará aos lares de todos os nordestinos no início do mês de junho: todos os estados farão parte dessa grande festa exibindo, durante os três primeiros finais de semana de junho, com apresentação de Sâmya Maia e Aduílio Mendes. Os programas São João do Nordeste trarão muito forró, culinária típica, danças e animação, além de reportagens especiais mostrando o que há de melhor nas festividades de cada canto do Nordeste.

Atrações como Alcymar Monteiro, Jorge de Altinho e Os 3 do Nordeste, figuras carimbadas da música tradicional junina, prometem agitar os telespectadores.

O superintendente de rede da RECORD, André Dias, destacou que, assim como no ano passado, a RECORD transmitirá, ainda, ao vivo, os festejos da tradicional festa em sua grade de programação nacional. “Esse ano será na noite do dia 22 de junho, e teremos como sede o Maior São João do Mundo, em Campina Grande. Através da TV Correio, afiliada da RECORD na Paraíba, continuaremos a levar o São João do Nordeste para todos os cantos do Nordeste, e para o Brasil e o mundo”, declarou.

Diretamente do Parque do Povo, local histórico e emblemático da tradição junina de Campina Grande, o programa “São João do Nordeste é na Record” será transmitido ainda pelo PlayPlus, serviço de streaming do grupo RECORD. O projeto, que teve início em 2023, sendo ancorado pela afiliada pernambucana TV Guararapes, terá como âncoras em 2024 os renomados jornalistas da TV Correio, Linda Carvalho e Sérgio Montenegro, que, a partir das 22h45, darão início à transmissão de mais de duas horas, em rede.

Todas as dez emissoras dos nove estados do Nordeste (duas delas na Bahia), participarão com entradas ao vivo mostrando cada uma das suas festividades e exaltando seu estado. São elas: TV Correio (Paraíba), TV Guararapes (Pernambuco), TV Pajuçara (Alagoas), TV Cidade Fortaleza (Ceará), TV Tropical (Rio Grande do Norte), TV Cidade (Maranhão), TV Antena (Piauí), TV Atalaia (Sergipe), Record Bahia (Bahia) e RECORD Cabrália (Bahia).

“A RECORD tem a cara dos brasileiros, e é por isso que queremos estar cada vez mais próximos do nosso telespectador e do que acontece no nosso País. Com a nossa credibilidade e qualidade em fazer televisão, todos os profissionais da nossa rede estão juntos e empenhados em levar a melhor cobertura dessa festa que é riquíssima para a cultura do Brasil”, concluiu André Dias.