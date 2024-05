TV Guararapes nos Bairros estará no bairro de São José nesta quinta-feira (9)

Alto contraste

Nesta quinta-feira (9), o projeto TV Guararapes nos Bairros estará na Praça Dom Vital, ao lado do Mercado de São José, no coração do Centro do Recife. Os frequentadores da localidade e também trabalhadores daquela área forte do comércio popular irão aproveitar diversos serviços gratuitos oferecidos em parceria com a Prefeitura do Recife. O evento acontecerá a partir das 8h e levará também muita diversão para a população.

A TV Guararapes | RECORD, vice-líder em audiência no estado de Pernambuco, vem realizando ações como essa para ficar cada vez mais perto dos seus telespectadores. Um time de aproximadamente 200 profissionais está envolvido direta e indiretamente na realização do evento e algumas secretarias municipais disponibilizarão atendimentos no local. Entre os serviços oferecidos estarão cortes de cabelos, exames de mamografia, testagem rápida de sífilis e HIV e agência de emprego.

Além disso, haverá ainda vacinação, atendimentos de clínico geral, farmácia e distribuição de preservativos. Ações de vigilância ambiental também serão realizadas e haverá atendimento do Procon e do Cadúnico e atendimento veterinário. Para os cuidados com a beleza, estará à disposição o serviço de design de sobrancelhas A diversão também tem espaço no evento. A ação contará brincadeiras e sorteio de brindes.

O TV Guararapes nos Bairros está sendo levado para vários bairros da Região Metropolitana do Recife e chegará também ao interior pernambucano nos próximos meses. Os apresentadores da TV Guararapes (Evenilson Santana, Gernand Lopes, André Estanislau, Meiry Lanunce e Vivi Rolemberg) também participarão do evento e estarão pertinho dos nossos telespectadores.