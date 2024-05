TV Tropical apresenta os resultados da nova pesquisa do IBOPE 2024 para o mercado do RN A emissora tem aumentado a audiência em todos os horários da programação

A maior emissora do Rio Grande do Norte, a TV Tropical | RECORD, alcançou o 2º lugar absoluto e consolidado, realizou nesta quinta-feira (09) um almoço de apresentação dos resultados da nova pesquisa Kantar Ibope 2024.1 para o mercado, com a presença de agências de publicidade, profissionais de mídia e clientes parceiros da emissora. O evento contou com a presença do superintendente de rede André Dias, que parabenizou a emissora pelo crescimento e falou um pouco sobre a grade nacional.

Durante o almoço, agências e clientes tiveram acesso aos dados que mostram o sucesso da TV Tropical | RECORD com sua programação comprometida em retratar a realidade dos fatos, crescendo em cada pesquisa e trazendo resultados impressionantes a cada rodada. A emissora tem aumentado a audiência em todos os horários da programação. O programa “Balanço Geral RN” com Cyro Papinha teve um crescimento de mais de 100% em audiência nos últimos seis meses, o que demonstra que a TV Tropical tem se destacado entre os potiguares. Com uma programação comprometido em informar e mostrar a realidade do estado. Aqui, o jornalismo é levado a sério e o entretenimento também!

