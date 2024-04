Conexão Justiça, da TV Vitória | RECORD, é finalista de prêmio nacional do Judiciário O quadro do Cidade Alerta ES e comandado pela jornalista Marcelle Altoé concorreu com matérias produzidas por profissionais de todo o Brasil e chegou ao top 5.

Apresentado pela jornalista e advogada Marcelle Altoé, o quadro Conexão Justiça, que vai ao semanalmente no Cidade Alerta ES, da TV Vitória | RECORD, é um dos cinco finalistas do 1º Prêmio Nacional de Jornalismo do Poder Judiciário na categoria “Jornalismo de Vídeo”.

O quadro vai ao ar todas as quartas-feiras e concorreu com matérias produzidas por jornalistas de todo o Brasil, chegando ao top 5. Agora, ele vai disputar o prêmio máximo, que será entregue pelo Tribunal Superior do Trabalho (TST).

“O nosso jornalismo tem investido em conteúdos que geram resultados práticos na vida dos nossos leitores, telespectadores e ouvintes, assim como é o caso do quadro Conexão Justiça. Isso está na missão da Rede Vitória e ficamos muito felizes com a indicação”, disse o superintendente de Conteúdo da Rede Vitória, Alexandre Carvalho.

O Conexão Justiça é um espaço que busca mostrar aos moradores do Espírito Santo seus direitos na sociedade. Para a âncora do quadro, a indicação é uma honra e uma alegria.

“Eu fiquei muito feliz e estou até agora emocionada, porque concorrer com matérias do Brasil todo e ficar entre os cinco finalistas no Tribunal Superior do Trabalho, onde os requisitos são muito bem analisados, é emocionante”, disse Marcelle, emocionada.

De acordo com a idealizadora, o quadro surgiu de sua intenção de juntar suas duas profissões e paixões: o jornalismo e a advocacia, além de uma grande vontade de fazer a diferença na vida das pessoas que participam da atração.

“E digo que o Conexão Justiça é um filhote meu. Ele nasceu da junção das minhas duas profissões, jornalismo e advocacia, porque eu percebo que até hoje as pessoas não sabem dos direitos e deveres que elas têm. Então, unir o jornalismo e a advocacia é uma forma de a gente contribuir também para uma sociedade melhor”, disse.

Casos marcantes

Marcelle relata que o Conexão Justiça tem papel fundamental na transformação da vida de pessoas. Seja em busca de um direito específico, seja trilhando o caminho para a conquista de alguém, para ela, é dever do programa estar ao lado do espectador.

Ela se lembra de dois casos emblemáticos, um de uma mulher que necessitava de uma cirurgia de hérnia e outro de uma senhora que precisava de um remédio de custo bastante elevado, que foi ajudada pelo programa.

“Há o caso de uma mulher que aguardava havia sete anos para operar uma hérnia pelo SUS e não tinha mais esperanças. Ela entrou em contato com o Conexão Justiça que, junto com o Ministério Público, conseguiu a cirurgia para ela, antes mesmo da reportagem ir ao ar! Outro caso é de uma senhora com vários tumores que precisa de um remédio que custa R$ 40 mil a dose, e ela precisa de duas ao mês. Por meio do Conexão Justiça e de um amigo advogado, conseguimos uma liminar na Justiça pra que ela tenha acesso ao medicamento. São direitos que muitas vezes as pessoas deixam para lá por falta de orientação. Transformar o juridiquês em linguagem de fácil acesso, muitas vezes transforma, sim, a vida das pessoas”.

Para a apresentadora, a indicação representa um reconhecimento pelo trabalho prestado. Além disso, demonstra a possibilidade de transformar o mundo por meio de ações.

“Representa reconhecimento, representa esperança, representa que a gente tem que acreditar no que a gente faz, em prol do outro, de ajudar o outro. E que se cada um fizer um pouquinho e acreditar na justiça, a gente vai conseguir mudar esse mundo.”