Marcas Ícones: Rede Vitória reconhece as marcas que são destaque na mente dos Capixabas e lança nova marca em noite memorável Estudo de lembrança de marca, conduzido pela Futura, revelou as marcas que mais tocam o coração das pessoas e, assim, são as mais lembradas por elas de forma espontânea

“Para chegar ao topo, tem que tocar o coração.” Esse foi o mote da 13ª edição da pesquisa Marcas Ícones, realizada pela Rede Vitória e que teve seu ápice na última terça-feira, dia 21 de maio, quando foi realizada a entrega dos troféus às marcas mais lembradas. A noite de celebração reuniu o mercado publicitário, profissionais de comunicação e marketing e gestores das instituições reconhecidas.

Desta vez, o estudo contou com uma novidade: ele foi conduzido pela capixaba Futura a partir de uma amostra da população da Grande Vitória. Os questionários foram aplicados em fevereiro e foram pesquisadas 81 categorias, divididas em macrocategorias como Alimentos e Bebidas; Artigos para Casa; Artigos Pessoais; Educação; Empreendedorismo; Imóveis, Construção e Reforma; Lazer; Moda; Saúde; Serviços Especializados, e Veículos.

“Marcas Ícones é uma pesquisa muito tradicional da Rede Vitória, um estudo muito genuíno, em que conseguimos extrair o que está na mente e no coração dos consumidores. A pesquisa é uma ferramenta estratégica, uma verdadeira bússola, que pode guiar os profissionais de agência e de comunicação e marketing para escolhas e decisões assertivas com relação aos investimentos em suas campanhas”, afirma o diretor-executivo da Rede Vitória, Felipe Caroni.

A diretora técnica da Futura, Paula Orrico, explica que Marcas Ícones é uma pesquisa totalmente espontânea e que realmente revela o que está na mente dos capixabas, o que eles recordam quando pensam naquele setor e qual marca é a primeira que lhes vem à cabeça.

“A Futura tem feito pesquisas de lembrança de marca por mais de 20 anos, e esta é a primeira vez que estamos com a Rede Vitória realizando Marcas Ícones. O que percebemos é que antes tínhamos uma consolidação maior de poucas marcas, e hoje podemos ver que é mais difícil para uma marca conquistar um grande espaço na mente do consumidor. Ela acaba compartilhando espaço com outras marcas ou até mesmo com uma lembrança menos expressiva em alguns setores.”

Para Paula, isso ocorre por fatores como entrada do mercado on-line e diversificação das marcas, o que tornou mais fácil o acesso a alguns produtos. “Com o aumento do comércio eletrônico e os consumidores tendo acesso a marcas que anteriormente eram desconhecidas ou difíceis de encontrar, isso pulveriza um pouco essa lembrança e abre espaço para novas marcas na mente dos consumidores.”

Noite de festa

A cerimônia de reconhecimento às marcas mais lembradas foi realizada num cerimonial de Vitória e foi conduzida pela apresentadora do JR 24h e que também faz parte da bancada do Jornal da Record, Salcy Lima e pelo mestre de cerimônias Gabriel Serafim. Quem fez a entrega dos troféus foram os apresentadores da TV Vitória | RECORD e os colunistas do jornal on-line Folha Vitória, alternando-se no palco.

Um dos anfitriões do evento, o diretor-executivo da Rede Vitória, Felipe Caroni, destacou que é sempre uma honra receber as principais marcas do Espírito Santo no evento de Marcas Ícones. “As marcas mais lembradas normalmente são aquelas que trabalham melhor seu público-alvo que tocam o coração dos seus clientes. Esse é justamente o tema de Marcas Ícones deste ano e estamos muito felizes de, mais uma vez, realizar um evento legal, animado, em que estamos também apresentando nossa nova marca. Foi uma noite de um simbolismo muito grande para a Rede Vitória.”

Presente no evento, o superintendente de Rede da RECORD, André Dias, disse que por trás de todas as grandes marcas existe uma comunicação muito eficiente para, por meio de veículos adequados, alcançar o consumidor final, aquele que realmente tem o desejo ou sonho de consumir aquele produto ou serviço.

“O segredo, portanto, é se comunicar através de veículos de massa multiplataformas, como é o caso dos veículos da Rede Vitória no Espírito Santo, que só agregam ainda mais valor a essas marcas tão importante e necessárias no nosso dia a dia”, disse André.

Ao todo, 48 categorias foram reconhecidas no evento, que é tradicional no calendário do mercado publicitário capixaba. A atração da noite foi a banda Ubando, que agitou o púbico com seu pop rock nacional e internacional.

Nova marca

Durante o evento de Marcas Ícones, a Rede Vitória aproveitou para anunciar, de forma exclusiva, sua nova marca, além das da TV Vitória e do jornal on-line Folha Vitória. A inciativa faz parte das comemorações pelos 40 anos da Rede e TV Vitória, comemorados em 2024, e vai ser implementada de forma gradativa ao longo do ano em todos os veículos e plataformas da Rede.

“Anunciamos a nova marca da Rede Vitória, além de celebrarmos 40 anos de muita história. Essa marca utiliza as cores azul royal e laranja, que simboliza a primeira cor da comunicação. Estamos muito felizes com essas atualizações”, reforçou o vice-presidente da Rede Vitória, Americo Buaiz Neto.

A nova marca da Rede Vitória vem acompanhada por um novo posicionamento: “Informação que nos conecta”, reforçando a capilaridade da Rede Vitória em se conectar com a comunidade, o meio ambiente, o mundo, as instituições e o poder púbico. A Rede Vitória, a partir de sua nova marca, passa a se apresentar como multiconectada.

