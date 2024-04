Na Brasa: final de reality teve liderança e consagrou Paulo Buzon como melhor assador do ES Segunda temporada do reality foi marcada por novas dinâmicas e novos desafios durante seis episódios.

Alto contraste

A+

A-

A segunda temporada do Na Brasa teve fim no dia 6 de abril, com liderança da TV Vitória | RECORD entre indivíduos impactados. O último episódio teve as provas gravadas previamente, mas as notas dos jurados foram dadas ao vivo. A transmissão foi comandada pelos apresentadores Alessandro Eller e Edd Campos e contou ainda com os repórteres Michel Bermudes, Roberta Salgueiro e Marla Bermudes, que estavam ao vivo na casa dos finalistas.

Divulgação TV Vitória

Entre os pratos, os competidores tiveram que preparar um sanduíche com carne assada, costela no fogo de chão e feijão tropeiro. Ao todo, foram cerca de oito horas de preparo e quem se saiu melhor, segundo o time de jurados, foi Paulo Buzon.

“A segunda temporada do reality na Brasa foi realmente incrível, os nossos competidores enfrentaram provas desafiadoras e tiveram que demonstrar muito conhecimento técnico no preparo de carnes bovina, suína, cordeiro, peixes e frutos do mar. Além disso, na final enfrentaram o desafio do preparo do churrasco no fogo de chão e simplesmente arrasaram”, ressalta Alessandro Eller.

Durante a final, o superintendente de Conteúdo da Rede Vitória, Alexandre Carvalho, ressaltou que essa temporada fez a diferença nas tardes de sábado da TV Vitória | RECORD.

Publicidade

“A gente tem como missão informar, entreter, educar e inspirar. E o Na Brasa entregou isso todos os sábados. O reality ajudou a gente a cumprir a missão de colaborar para o desenvolvimento do Espírito Santo e, por isso, acredito que ele realmente fez a diferença nas nossas tardes.”

Na Brasa

Publicidade

Ao longo de seis semanas, nove competidores apaixonados por churrasco mostraram suas habilidades e exploram diversas técnicas no preparo de um dos pratos mais tradicionais da gastronomia brasileira.

A segunda temporada do reality teve oferecimento de Colina Alimentos, Cofril, Ranchinho, Extrabom Supermercados, Sepé e Altis Spices.