TV Vitória | RECORD exibe especial “Mulheres do Mar”

Alto contraste

A+

A-

Divulgação TV Vitória

O especial “Mulheres do Mar” será destaque neste sábado, às 14 horas, na TV Vitória | RECORD. O programa destacará as histórias de mulheres de várias partes do mundo que surfam nas ondas capixabas e veem no esporte, um motivo de alegria.

No programa, telespectadores capixabas testemunharão a paixão das surfistas, que competiram em um dos mais renomados campeonatos mundiais da modalidade, o ArcelorMittal Wahine Bodyboarding Pro, na Serra. O programa “Mulheres do Mar” trará imagens exclusivas e emocionantes dos momentos mais marcantes da competição, revelando a força, a habilidade e a determinação das atletas que desafiaram as ondas em busca da vitória.

O destaque será para a presença de mulheres de diferentes nacionalidades, unidas pela paixão pelo esporte e pela busca pela excelência no bodyboarding. Desde as ondas mais desafiadoras até os momentos de celebração e descontração entre as competidoras, o programa promete oferecer uma visão abrangente e inspiradora da presença feminina no mundo do bodyboaring.

De acordo com a Coordenadora de Projetos Especiais da Rede Vitória, Karina Menezes, a emissora viu no evento realizado pela ArcelorMittal uma oportunidade para falar da diversidade, da valorização feminina e das diferentes gerações participantes.

Publicidade

“A gente vê valor na proposta do campeonato, e o programa quer trazer esse valor ao público. Vamos falar da iniciativa, dos desdobramentos e de como o esporte ajuda as pessoas a vislumbrarem um outro futuro, que inclui, aproxima e ajuda a superar obstáculos. Com certeza será um programa para emocionar”, completa.

O programa especial “Mulheres do Mar” vai ao ar neste sábado, dia 4 de maio, às 14 horas, na TV Vitória | RECORD.

Divulgação TV Vitória