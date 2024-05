Campanha do Agasalho 2024 leva esperança às vítimas da enchente no RS e aos catarinenses mais necessitados Grupo ND convida e mobiliza os catarinenses a participarem da ação que iniciou nesta segunda, dia 13. Doações serão destinadas também às famílias atingidas pela enchente no Rio Grande do Sul

Que tal aproveitar os próximos dias para fazer uma triagem no seu guarda-roupa? Separar aqueles agasalhos, cobertores, calçados e outros itens que você não usa mais ou que não tem mais necessidade e doar com amor, aquecendo quem precisa!?

O frio se aproxima e, com ele, a necessidade de aquecermos não apenas nossos corpos, mas também o coração. É por isso que o Grupo ND, em parceria com diversas empresas, deu início nesta segunda-feira, dia 13 de maio, à Campanha do Agasalho 2024.

Este ano, a campanha reveste-se de uma importância ainda maior, tendo em vista as recentes enchentes no Rio Grande do Sul, que deixaram milhares de pessoas desabrigadas e necessitadas de apoio. As doações arrecadadas serão destinadas também a essas pessoas, oferecendo conforto e esperança em meio a um momento tão desafiador.

“Nesse primeiro momento vamos ajudar nossos vizinhos gaúchos. Pedimos que as doações sejam de roupas quentes, de agasalhos pesados, roupas de crianças, pois a necessidade é urgente. Contamos sempre com a solidariedade dos catarinenses. Todos querem ajudar, separe roupas e cobertores em bom estado. Pensem no frio que está por vir na hora de separar as doações, façam isso com empatia, pensando na necessidade de quem irá receber, assim conseguimos fazer a nossa parte para ajudar nessa tragédia sem precedentes”, comenta Janine Farezin, Gerente de Marketing do Grupo ND.

Com a participação dos catarinenses será possível construir um inverno mais acolhedor e cheio de esperança para os necessitados. Para isso, a doação de agasalhos, cobertores, calçados e outros itens de inverno pode ser feita em diversos pontos de coleta espalhados por todo o estado de Santa Catarina.

Para ter acesso a lista completa dos pontos e coleta acesse www.campanhadoagasalhond.com.br.