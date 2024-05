Grupo ND ganha quatro troféus no prêmio Microfone de Ouro da Acaert Repórteres, apresentadores e cinegrafistas foram agraciados com o prêmio Acaert que é considerado o Oscar do mercado de comunicação do Sul do país.

Divulgação NDTV

Profissionais do Grupo ND se destacaram nesta segunda-feira (20) na entrega do Prêmio Microfone de Ouro, 12ª edição, considerado o Oscar do mercado de comunicação do Sul do país. O evento é realizado anualmente pela Acaert (Associação Catarinense de Emissoras de Rádio e Televisão) e ocorreu no CentroSul, em Florianópolis.

Ao todo, quatro profissionais do ND conquistaram o 1º lugar na premiação. São eles: Marcelo Feble, da NDTV Florianópolis, vencedor pela terceira vez como melhor cinegrafista; Kelly Borges, NDTV Florianópolis, como melhor apresentadora de telejornalismo; e Sabrina Aguiar, da NDTV Joinville, como a melhor apresentadora de programa.

Suzan Rodrigues, que é repórter da NDTV, venceu na categoria jornalismo acadêmico, com a melhor matéria de TV, pela UFSC. A entrega do prêmio encerrou a programação do 19º Congresso Catarinense de Rádio e Televisão/Acaert Next.

Na edição deste ano, foram analisados 911 trabalhos – número recorde – em 31 modalidades de quatro categorias: profissionais de rádio, TV, agências de propaganda e acadêmicos de jornalismo e publicidade e propaganda de Santa Catarina. O material inscrito foi analisado por um grupo de 27 jurados do mercado estadual e nacional.

O cinegrafista Marcelo Feble celebrou a terceira conquista do Microfone de Ouro. “Sentimento de felicidade. De nunca baixar os braços, sempre continuar. O importante não é chegar, é se manter. Então, precisamos sempre estar motivados, atualizados e ir atrás do melhor resultado. Estou muito feliz por trabalhar numa casa tão boa quanto a NDTV, que sempre me dá oportunidade de trabalhar com o que eu amo e com colegas de excelência”.

A repórter e apresentadora Kelly Borges disse que estava flutuando de alegria. “Como repórter, já são 15 anos e quis me arriscar na apresentação para ver como o mercado estava me enxergando de fato, mas não imaginei ganhar esse prêmio. Vai fazer quatro anos que comecei, lá em maio de 2020, em Joinville. Mês que vem completa um ano que apresento o Balanço Geral aos sábados. Estou surpresa e grata, porque isso diz que a minha comunicação está sendo efetiva. Só tenho a agradecer ao Grupo ND pela oportunidade de mostrar mais do que poderia fazer em comunicação”.

Suzan Rodrigues afirmou que é um privilégio, para ela, enquanto estudante da UFSC, ser reconhecida. “Sem dúvidas é um reconhecimento estar aqui com profissionais que tanto admiro. Muito importante e gratificante. Ganhar com a série do meu TCC, que fala sobre desaparecidos em Santa Catarina e que mais tarde se tornou uma série no Cidade Alerta é uma honra e estou muito feliz”, comemorou a repórter.

Vencedores do Prêmio Acaert no Grupo ND

● Melhor cinegrafista: Marcelo Feble, NDTV/Florianópolis

● Melhor apresentadora de telejornalismo: Kelly Borges, NDTV/Florianópolis

● Melhor apresentadora de programa: Sabrina Aguiar NDTV/Joinville

● Jornalismo acadêmico/melhor matéria TV: “Até Quando eu te Espero?”, Suzan Rodrigues, repórter da NDTV que ganhou pela UFSC

Durante os dois dias do 19º Congresso Catarinense de Rádio e Televisão, a NDTV realizou uma série de entrevistas com personalidades da comunicação catarinense. Confira aqui: https://ndmais.com.br/nd-play/especial/acaert-next-especial-ndtv-35-anos