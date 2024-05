NDTV | RECORD promove a maior Festa do Trabalhador do Estado Evento em Joinville, no norte catarinense, reuniu 45 instituições e empresas que ofereceram diversos serviços, além de programação musical especial.

No dia primeiro de maio, feriado do Dia do Trabalhador, a NDTV realizou a maior festa em comemoração à data, no Estado. As instituições envolvidas ofereceram diversos serviços, desde emissão de documentos, corte de cabelos até atividades de lazer. A festa ainda teve atrações musicais que agitaram o público.

Os programas Balanço Geral, Tribuna do Povo e Ver Mais da NDTV Joinville também foram transmitidos diretamente da Festa do Trabalhador, com o envolvimento de apresentadores, repórteres e demais profissionais do Grupo ND.

A entrada no evento era gratuita e o público ainda teve acesso à praça de alimentação, que contou com diversas opções. O valor arrecadado foi revertido para o trabalho de entidades sociais.

