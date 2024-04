NDTV RECORD tem profissionais indicados ao Prêmio Acaert

Alto contraste

A Associação Catarinense de Emissoras de Rádio e Televisão (ACAERT) divulgou a relação dos finalistas do Prêmio Microfone de Ouro, 12ª edição, considerado o ‘Oscar’ do mercado de comunicação do Sul do país.

Foram analisados 911 trabalhos (recorde) em 31 modalidades de quatro categorias: profissionais de rádio, TV, agências de propaganda e acadêmicos de Jornalismo e Publicidade e Propaganda de Santa Catarina. O material inscrito foi analisado por 18 jurados que atuam no mercado catarinense.

Na próxima etapa do Prêmio ACAERT, os trabalhos dos finalistas serão avaliados por outro júri, desta vez, com convidados de outros estados. Os vencedores em cada modalidade serão conhecidos em cerimônia que será realizada no dia 20 de maio, no Centrosul, em Florianópolis.

Conheça os profissionais do Grupo ND indicados ao grande prêmio catarinense:

PROFISSIONAIS DE RÁDIO

Melhor Repórter Esportivo (masc/fem)

ADRIELI EVARINI – NDFM/ Joinville

Melhor Locutor Apresentador

MATHEUS FURLAN – NDFM/ Joinville





PROFISSIONAIS DE TELEVISÃO

- Melhor Série/Especial

‘Dossiê hospitais’ – NDTV

‘Especial Pesca da Tainha’ – NDTV

‘Especial Viver Mais’ - NDTV

- Melhor Repórter

PAULO MUELLER - NDTV/Florianópolis

VINÍCIUS SIEGLITZ - NDTV/ Criciúma

- Melhor Repórter (fem)

DANIELA CECCON - NDTV/ Florianópolis

SUZAN RODRIGUES - NDTV/ Florianópolis

- Melhor Cinegrafista (mas/fem)

ERICK NOGUEIRA - NDTV/ Itajaí

MARCELO FEBLE FLORES - NDTV/ Florianópolis

ROBSON DE OLIVEIRA - NDTV/ Joinville

- Melhor Apresentadora de Telejornalismo

ALICE QUEIROZ - NDTV/ Florianópolis

KELLY BORGES - NDTV/ Florianópolis

MARTA GOMES - NDTV/ Florianópolis

- Melhor Apresentadora de Programa

EDUARDA WENZEL - NDTV/ Chapecó

SABRINA AGUIAR - NDTV/ Joinville

VANESSA MOLTINI - NDTV/ Blumenau

- Melhor Apresentador de Telejornalismo

RAPHAEL POLITO - NDTV/ Florianópolis

RODRIGO VIEIRA - NDTV/ Blumenau

- Melhor Apresentador de Programa

NELSON DA SILVA NETO NDTV/ Florianópolis