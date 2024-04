Santa Catarina de olho na estreia do reality “A Grande Conquista 2” A NDTV | RECORD realizou uma série de ações de divulgação do reality “A Grande Conquista 2″ no Estado

No dia da estreia do reality, a personagem Berenice Nascimento, apresentadora da “A Hora da Venenosa” na NDTV, esteve na mansão do reality e mostrou os detalhes dos bastidores para a audiência catarinense.

A Berê Nascimento foi até São Paulo para uma visita exclusiva, revelando todo o luxuoso cenário. Em uma matéria especial, ela mostrou os bastidores e segredos desse local icônico que faz parte do reality show.

Uma grande ação de marketing foi realizada no Terminal Central de Florianópolis. A ação de experiência foi o “Furacão de Prêmios - A Grande Conquista levou muita gente à cabine de prêmios.

Na ação, os participantes tiveram a chance de entrar em uma máquina e tentar pegar um voucher para garantir brindes especiais.

Além disso, teve campanha na TV, banners no ND Mais, o portal de notícias mais acessado de Santa Catarina, spots de rádio em todo o Estado, mídia out of home na capital, e matérias no Jornal ND, único jornal impresso diário da Grande Florianópolis e as redes sociais da NDTV.

