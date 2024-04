Fala Portugal |Do R7

Alto contraste

A+

A-

Miguel Albuquerque não se demite da presidência do governo regional da Madeira, mas admite pedir o levantamento da imunidade, no âmbito da investigação aos negócios entre o poder local e vários empresários da construção civil na Madeira. A PJ suspeita de pelo menos 90 contratos de obras públicas e projetos turísticos no valor de 200 milhões de euros.