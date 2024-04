Alto contraste

O relatório final da Comissão Técnica Independente considera que o novo aeroporto deve ser construído em Alcochete ou em Vendas Novas, onde poderá funcionar como solução única. No entanto, a continuação do funcionamento do Aeroporto Humberto Delgado, em conjunto com uma nova infraestrutura em Santarém, também é opção.