A Marinha, participa nos próximos dois meses, em duas missões da NATO. O submarino 'Arpão' partiu ontem com 36 elementos para navegar no gelo, pela primeira vez. Hoje, 146 fuzileiros seguem para a Lituânia. O objetivo das missões passa por "dissuadir" as intenções de quem pense em expandir a guerra para além do território da Ucrânia.