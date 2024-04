Alto contraste

Mais de meia centena de voluntários das freguesias de Constância têm-se juntado para criar peças em croché para crianças hospitalizadas no IPO e recém-nascidos do Centro Hospitalar do Médio Tejo. No Gente com bom Interior desta semana, vamos conhecer melhor esta iniciativa pela voz de Florinda Boiada.