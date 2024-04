Fala Portugal |Do R7

PJ apreende 30 mil doses de cocaína no Aeroporto de Lisboa

Alto contraste

A+

A-

Dois homens, que transportavam droga no organismo, foram detidos pela PJ no Aeroporto de Lisboa. Na mesma semana a Polícia Judiciária apreendeu 11 mil doses de cocaína que estavam no interior de um cadáver.