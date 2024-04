Fala Portugal |Do R7

A Câmara Municipal de Lisboa aprovou, com maioria, a alteração ao regulamento dos horários dos estabelecimentos noturnos em Lisboa. A partir da uma da manhã, será proibida a venda de álcool para as ruas, como o Bairro Alto, Bica, Cais do Sodré e Santos. Também foram discutidas questões para mitigar o ruído das noites de lisboa.