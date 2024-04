Revogadas medidas do programa 'Mais Habitação' O Governo vai fazer cair as medidas criadas pelo PS

O Governo vai fazer cair as medidas do programa Mais Habitação criadas pelo PS na legislatura anterior. Entre as medidas revogadas estão o arrendamento forçado, os congelamentos de rendas e medidas penalizadoras do alojamento local. O setor aplaude a decisão.