Seca extrema e severa no Algarve

O Algarve está em situação de seca extrema e severa. Apesar da chuva, a situação não mudou e as medidas de restrição são para manter. Uma das medidas na região é a subida do preço da água, mas há autarquias que não concordam com a decisão. Já os agricultores deixam o apelo para que o governo olhe para o setor.