Um jovem tentou atropelar os inspetores da PJ que o tentavam deter, por suspeitas de ter participado no assalto a um supermercado, na Póvoa de Varzim. Outros dois homens foram detidos por alegadamente terem feito parte do mesmo assalto, com recurso a uma pistola e uma faca.