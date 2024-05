'Viver Melhor no Beato' Conhecemos a ‘Associação de Moradores Viver Melhor no Beato’

Na reportagem especial desta semana, conhecemos a ‘Associação de Moradores Viver Melhor no Beato’, que há 4 anos trabalha de perto com os idosos do Bairro da Picheleira, nas Olaias. Tem uma lavandaria e um balneário aberto a todos.. e recentemente também o serviço de cabeleireiro gratuito para quem mais precisa.