Raposas no metro! Desta vez, no 'Insólito', conhecemos uma raposa adorável!

Injustamente com fama de traiçoeiras, é sabido que não apresentam qualquer perigo para os humanos... Desta vez, no 'Insólito', conhecemos uma raposa adorável! Nas imagens, podemos ver uma senhora que leva às costas uma espécie de casaco de pelo de raposa, mas 'vivinho da Silva'! A mulher aguarda tranquilamente a chegada do metro com o 'bicho' ao ombro, como se fosse a coisa mais natural no mundo... Veja esta e outras notícias bem inusitadas agora!