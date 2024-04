Alto contraste

Neste 'Palco', a apresentadora Rita Rosado conversa com Ângela Pinto. A atriz tem largos anos de carreira no teatro e, numa conversa profunda, Rita Rosado percebeu o amor da artista pela representação. Quer saber mais sobre o mundo artístico e escutar alguns conselhos para entrar no universo das estrelas? Veja agora a reportagem completa!