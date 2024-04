Alto contraste

Neste 'Palco', a apresentadora Joana Xará foi para estúdio com a cantora Josslyn. A artista, muito amada na sua terra natal, Cabo Verde, continua a conquistar Portugal com o seu talento inigualável! Recentemente lançou 'Txiga Na Mim' e nesta reportagem não hesitou em cantar um pouco do tema... Veja agora a reportagem completa!