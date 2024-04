Alto contraste

Neste 'Palco', o programa recebeu uma chamada inesperada, com um pedido muito especial: levar um artista desconhecido à TV! Joana Xará, Mahayla Haddad e André Carvalho conversam com o Daniel Estima, membro do projeto 'Andamente' que contou tudo sobre este desafio bem divertido. O sonho de chegar à televisão de Satiro foi concretizado e a equipa do 'Palco' recebeu-o para uma conversa muito especial. Veja agora a reportagem completa!