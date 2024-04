RECORD exibe a partida entre Ituano e São Paulo neste domingo (10) Na TV e no digital, os internautas e telespectadores poderão acompanhar todas as emoções do duelo, válido pela última rodada da primeira fase

Ituano e São Paulo se enfrentam pela última rodada do Campeonato Paulsita Ituano e São Paulo se enfrentam pela última rodada do Campeonato Paulsita (Reprodução/RECORD)

Com os dois times precisando da vitória na rodada que fecha a primeira fase do Paulistão, Ituano e São Paulo se enfrentam, neste domingo (10), às 16h, com transmissão exclusiva da RECORD para todo o Brasil, menos Rio de Janeiro. A partida será disputada no Estádio Novelli Júnior, em Itu.

Os telespectadores acompanharão o jogo com um timaço da RECORD: Lucas Pereira na narração; Walter Casagrande Jr. e Sálvio Spinola nos comentários; e Márcio Canuto, Bruno Piccinato e Jean Brandão nas reportagens.

Nas plataformas digitais os internautas acompanham lance a lance do jogo, com a transmissão icônica e divertida com Sílvio Luiz, Bola e Carioca. Antes e depois da partida, Zé Luiz e Cosme Rímoli fazem o Pré-Jogão - 30 minutos antes do apito inicial - e o Pós-Jogão - quando o juiz apitar o fim do duelo.

Em 2023, os dois times se enfrentaram em três oportunidades, sendo duas partidas pela Copa do Brasil e uma pelo Paulistão. Pelo torneio nacional, o jogo de ida, no Morumbi, terminou sem gols. No jogo de volta, em Itu, o time da capital venceu por 1 a 0 e se classificou à próxima fase. Pelo Campeonato Paulista, o duelo entre as equipes foi válido pela fase de grupos do torneio e terminou empatado sem gols.

Ituano

Na zona do rebaixamento do torneio, o Ituano precisa vencer o São Paulo e torcer por um tropeço do Guarani, que enfrenta em Campinas, o Red Bull Bragantino, para evitar o descenso à Série A2.

O time comandado pelo técnico Alberto Valentim, recém-chegado ao clube, faz uma das piores campanhas dentre os 16 times da Série A1 do Paulistão. Foram seis pontos conquistados, em 11 jogos disputados, sendo: uma vitória, três empates e sete derrotas.

São Paulo

O Grupo D é o mais acirrado e é o único que não teve pelo menos um clube se classificando antecipadamente à segunda fase. A chave é liderada pelo São Paulo, com 19 pontos, seguido do Grêmio Novorizontino, também com 19 pontos; São Bernardo, com 18; e Botafogo, com 12.

O tricolor paulista fez uma campanha irregular no torneio. Em dado momento, ficou quatro jogos sem vencer. Na última partida empatou em casa, com o Palmeiras, por 1 a 1, em um jogo recheado de polêmicas de arbitragem.

Você sabia?

O meiocampista Juninho Paulista, pentacampeão mundial com a seleção brasileira em 2002, já atuou pelo Ituano e São Paulo. Em 1993, foi revelado pelo time de Itu e, no mesmo ano se transferiu para o tricolor paulista, que, à época, era comandado por Telê Santana. No São Paulo, Juninho Paulista ganhou notoriedade internacional e, em 1995, foi jogar no Middlesbrough, da Inglaterra. Passou por vários times europeus e brasileiros, tais como: Atlético de Madrid (Espanha), Celtic (Escócia), Palmeiras, Vasco e Flamengo.

Juninho voltou ao Ituano em 2009, para um cargo de gestão junto à diretoria. Em 2010, atuou, novamente, com a camisa do Galo, no Paulistão daquele ano, tendo dupla função no clube: de jogador e dirigente. No mesmo ano, pendurou as chuteiras e permaneceu trabalhando como diretor do clube até 2019, quando deixou o Ituano para trabalhar na Confederação Brasileira de Futebol (CBF), onde ficou até junho de 2022, após a Copa do Mundo no Catar.

Acompanhe a disputa de Ituano e São Paulo neste domingo (10), pelo Campeonato Paulista, a partir das 15h45, na tela RECORD.