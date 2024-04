RECORD exibe a partida entre Portuguesa Santista x XV de Piracicaba pelas quartas de final do Paulistão Série A2 Jean Sgarbi, Evaldo Prado e Fabiano Farah comandam a transmissão do duelo que acontece neste domingo (24) e público acompanha a partida nas plataformas digitais do PlayPlus e R7.com

Alto contraste

A+

A-

Portuguesa Santista encara o XV de Piracicaba no primeiro confronto das quartas de final do Paulistão Série A2 Portuguesa Santista encara o XV de Piracicaba no primeiro confronto das quartas de final do Paulistão Série A2 (Reprodução/Instagram)

Agora é mata-mata! Oito times se classificaram e mantêm vivo o sonho do acesso à primeira divisão do Paulistão e ao título da Série A2 do torneio estadual.

Neste domingo (24), às 11h, a RECORD transmite para o interior do estado e litoral, ao vivo, a partida entre Portuguesa Santista e XV de Piracicaba. O duelo é válido pelo jogo de ida das quartas de finais e será disputado no Estádio Ulrico Mursa, em Santos.

A transmissão terá Jean Sgarbi na apresentação, Evaldo Prado na narração e Fabiano Farah nos comentários. Os internautas também podem acompanhar as emoções da partida no R7.com e no PlayPlus.

Portuguesa Santista x XV de Piracicaba

Continua após a publicidade

Enquanto o time de Piracicaba garantiu sua classificação à segunda fase de forma antecipada, a equipe do litoral avançou somente na última rodada da primeira fase, ao vencer o Linense, em casa, por 2 a 0.

Os dois clubes terminaram a etapa de pontos corridos com os mesmos 23 pontos, com seis vitórias, cinco empates e quatro derrotas. A diferença foi no saldo de gols: seis do XV, que se classificou em 4º na tabela, e menos um da Briosa, que terminou em 5º.

Continua após a publicidade

Você sabia?

A última participação da Portuguesa Santista na divisão de elite do Paulistão foi em 2006, quando somou apenas 17 pontos em 19 jogos, sendo cinco vitórias, dois empates e 12 derrotas, o que culminou no rebaixamento do time do litoral naquela edição.

Continua após a publicidade

Já o XV de Piracicaba, a última vez que disputou a Série A1 do Campeonato Paulista foi em 2016. Naquela edição, a equipe do interior disputou 15 partidas, destas venceu três, empatou seis e perdeu seis. Totalizou 15 pontos e terminou na 17ª colocação na tabela, sendo rebaixado à Série A2 do ano seguinte.

Acompanhe o Paulistão Série A2 na RECORD pela TV aberta e também nas plataformas digitais do R7.com e PlayPlus.