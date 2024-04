RECORD exibe a partida entre São Paulo e Novorizontino neste domingo (17)

Alto contraste

São Paulo e Novorizontino se enfrentam por uma vaga nas semifinais do torneio São Paulo e Novorizontino se enfrentam por uma vaga nas semifinais do torneio (Reprodução/Instagram)

Perdeu? Tá fora! Chegamos ao mata-mata do Paulistão. Oito times disputam, neste fim de semana, as quatro vagas das semifinais do torneio. E, neste domingo (17), a partir das 17h40, a RECORD exibe, com exclusividade e ao vivo, a partida entre São Paulo e Novorizontino, que será disputada no Estádio do Morumbi.

Bruno Laurence fará a apresentação do jogo, que terá narração de Lucas Pereira e comentários de Walter Casagrande Jr. e Sálvio Spinola, além de reportagens de Márcio Canuto, Bruno Piccinato e Alexandre Oliveira.

No PlayPlus e demais plataformas digitais, Sílvio Luiz, Bola e Carioca fazem a transmissão divertida dos lances. Meia hora antes do apito inicial e assim que a bola para de rolar, Zé Luiz e Cosme Rímoli fazem o Pré-Jogão e Pós-Jogão, com análises críticas e minuciosas sobre a partida.

São Paulo

A classificação do tricolor paulista às quartas de final do Paulistão aconteceu somente na última rodada da primeira fase. E com emoção! A vitória diante do Ituano só veio nos acréscimos do segundo tempo, quando Lucas Moura, de pênalti, fez o terceiro gol do São Paulo na partida, resultado que fez o time se classificar.

A novidade do São Paulo para o duelo contra o Novorizontino pode ser a estreia do atacante português, André Silva, recém-contratado. Ele foi inscrito no torneio na vaga de Rodrigo Nestor, que se recupera de lesão.

Novorizontino

Na fase de grupos do Paulistão 2024, o Novorizontino foi o time do interior que mais pontuou, foram 22 pontos em 12 jogos, sendo seis vitórias, quatro empates e duas derrotas, o que corresponde a um aproveitamento de 61%.

De volta, este ano, à primeira divisão do Paulistão, após ter sido vice-campeão da Série A2, na temporada passada, o Novorizontino não avança à fase mata-mata do torneio desde 2019, quando perdeu para o Palmeiras nas quartas de final.

Você sabia?

Na história, São Paulo e Novorizontino se enfrentaram seis vezes, todas pelo Campeonato Paulista entre 2016 e 2021, sendo duas vitórias do São Paulo, uma vitória do time de Novorizonte e três empates. O último confronto foi disputado, em 2021, no interior. Na ocasião, o tigre levou a melhor sobre o tricolor paulista, venceu por 2 a 1.

Dentre as 16 equipes da primeira divisão do Paulistão 2024, fundado em 2010, o Grêmio Novorizontino é o clube mais novo. O time surgiu para ocupar o lugar do Grêmio Esportivo Novorizontino, que encerrou as atividades em 1999. Além da primeira divisão do torneio estadual, a equipe está na Série B do Campeonato Brasileiro.

Acompanhe a disputa de São Paulo e Novorizontino neste domingo (17), pelo Campeonato Paulista, a partir das 17h40, na tela RECORD.